Вперед, мой скакун! Белка оседлала собаку и развеселила сеть

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный и милый ролик, который восхитил пользователей сети.

Житель США запечатлел на видео необычную дружбу собаки и белки. Животные мирно уживаются в одном доме, однако белка воспринимает пса не только как соседа. В ролике можно заметить, как бельчонок настойчиво забирается прямо на голову пса.

Таким образом собака превратилась в пушистого скакуна, а от белки только не хватает фразы: "Вперед, мой скакун!". Неудивительно, что ролик, где белка оседлала собаку, впечатлил юзеров и собрал тысячи просмотров. -0-