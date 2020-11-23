Впервые со времен Средневековья Юпитер и Сатурн станут "двойной планетой"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн для наблюдателей с Земли будут находиться очень близко друг к другу - разделять их будет расстояние около одной пятой диаметра Луны. В прошлый раз такое явление можно было наблюдать в марте 1226 года, цитирует пресс-службу американского Университета Райса ТАСС.

"Эти две планеты совмещаются довольно редко, примерно раз в 20 лет. Но нынешнее явление по-настоящему уникально из-за того, что планеты будут располагаться друг к другу очень близко", - рассказал астроном из Университета Райса Патрик Хартиган. Кроме самих планет можно будет разглядеть и их спутники.

Сближение Юпитера и Сатурна можно будет увидеть даже невооруженным глазом из любой точки планеты при условии ясного неба. Лучше всего явление будет видно наблюдателям в районе экватора.

"Двойная планета", по словам Хартигана, появится на западе низко над горизонтом примерно через час после захода Солнца. "Чем дальше на север будет находиться наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы увидеть соединение, прежде чем планеты опустятся за горизонт", - добавил астроном.

Следующее подобное сближение этих планет, по прогнозам ученых, произойдет 15 марта 2080 года.-0-