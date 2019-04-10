Впервые в истории представлено изображение черной дыры

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые впервые в истории обнародовали изображение черной дыры, которое было сделано сетью радиотелескопов Event Horizon Telescope, сообщает британское издание
Черная дыра находится в галактике под названием M87 на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. На снимке видны очертания огромной черной дыры в ореоле пыли и газа.
"Мы впервые сфотографировали этот самый загадочный объект, - сказал Зири Юнси, член коллаборации Event Horizon Telescope. - Это буквально врата из Вселенной в нечто совершенно неизвестное".
"То, что мы видим, больше, чем размер всей нашей Солнечной системы, - сообщил ВВС профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке. - Его масса в 6,5 млрд раз превышает массу Солнца. И это одна из самых тяжелых черных дыр, которые, как мы думаем, существуют. Это абсолютный монстр, тяжеловес, чемпион черных дыр во Вселенной".
Астрономы отмечают, что первое изображение черной дыры ознаменовало революцию в нашем понимании этих объектов Вселенной.
Сама черная дыра - это область пространства и времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что из нее не могут вырваться ни свет, ни вещество. Полученные фотографии впервые подводят астрономов к горизонту событий, за которым нарушаются все известные физические законы.
Чтобы рассмотреть черную дыру, необходим телескоп с мощностью, которая позволила бы, например, рассмотреть мелкий объект на Луне. Когда-то это считалось непреодолимым вызовом. Прорыв в этой области стал возможным благодаря созданию сети из восьми мощных радиотелескопов Event Horizon Telescope, размещенных в разных частях нашей планеты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.117 BYN
|2.122 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.276 BYN
|3.28 BYN