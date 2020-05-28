Впервые за десятилетие фотограф сделал снимок неуловимой кошки

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотографу удалось в национальном парке нагорье Ахаггар в Алжире запечатлеть редчайшего северозападного африканского гепарда, который не попадал в объектив камеры последние 10 лет, сообщает NDTV.

Африканский гепард занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения, поэтому его фотография привлекла большой интерес не только у натуралистов, но и у пользователей сети. Снимок сделали на вулканическом поле Атакор.

Это животное впервые за 10 лет попал в объектив камеры, что делает африканского гепарда самой неуловимой кошкой в мире. Их ареал обитаний - несколько участков Сахары и регион от Мали до Центральной Африканской республики.

Последний раз четыре представителя этого вида попали в фотоловушку в 2010 году. Всего, по информации Международного союза дикой природы, в Алжире их осталось 37 особей. -0-