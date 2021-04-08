Врач доказывает оптической иллюзией, что вся наша жизнь - ложь (Видео)

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok врач по имени Каран Радж опубликовал новый ролик, который моментально приобрел популярность.

Мужчина решил на простых примерах доказать юзерам, что вся наша жизнь - это ложь. Для этого он взял яркую картинку, в центре которой находится черная точка. Первое фото в пурпурных тонах привлекает внимание. Задача проста: пристально смотреть на черную точку в центре.

Через некоторое время появляется черно-белый снимок в центре которого тоже черная точка. Мозг человека играет с цветами, ведь в итоге получается, что пользователи начали видеть цвета на бесцветной фотографии. Все предметы окрасились в привычный цвет. Пользователи оказались удивлены тому, насколько мозг может обманывать нас. Впрочем, это только прибавило популярности ролику, который посмотрели почти 25 миллионов раз. -0-