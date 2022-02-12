Врач назвал продукты, которые негативно влияют на иммунитет

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат медицинских наук, доцент и врач Сергей Чудаков в интервью РИА Новости поделился списком продуктов, которые могут ослаблять иммунитет человека.

Во время беседы врач акцентировал внимание на том, что современная вредная пища неблагоприятно влияет не только на фигуру и состояние организма, а также наносит удар по иммунной системе человека. Специалист отмечает, из современных продуктов негативно на организм влияет пища, которая в своем составе содержит искусственную фруктозу. По его словам, это вещество приводит к появлению инсулинорезистентности.

Кроме этого, врач посоветовал людям, которые не хотят ослаблять свой иммунитет, не злоупотреблять жареным красным мясом. Он отметил, что что лучше делать овощные соки или смузи, а мясо тушить, варить или готовить на мангале с обработкой горячим воздухом.

Специалист уточняет, что лучше добавить в свой рацион кисло-сладкие фрукты и все овощи, ведь те содержат массу полезных веществ, которые благоприятно повлияют на организм. "Сейчас очень популярна куркума - эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника", - рассказал специалист о необычных продуктах, полезных для иммунитета.

Кандидат медицинских наук также посоветовал не злоупотреблять молочными продуктами, так как они могут быть провокаторами хронических воспалений. По его словам, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам.-0-

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