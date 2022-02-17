Врач назвал семь скрытых симптомов омикрона, с появлением которых стоит сделать тест на коронавирус

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский профессор Тим Спектор рассказал о нескольких скрытых симптомах штамма коронавируса омикрон. Об этом пишет The Sun.

Профессор отмечает, что к скрытым симптомам омикрона относятся боль в спине и нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в том числе тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога и диарея. Специалист уточняет, что омикрон способен оседать в кишечнике, а не в носу, как предполагалось ранее.

Также стоит сделать тест на коронавирус, если человек замечает за собой потерю аппетита, ночную потливость, спутанность сознания и воспаленные глаза.-0-

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