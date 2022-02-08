Врач назвал срок проявления первых симптомов омикрон-штамма у детей

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала сроки проявления у детей первых признаков омикрон-штамма. Ее слова приводит издание РИА Новости.

Согласно данным специалиста, появление первых симптомов омикрон-штамма коронавируса у детей наступает через два-три дня после заражения. Впрочем, врач отмечает, что в зависимости от организма и иммунной системы проявление инфекции может наступить и через семь дней.

Также Руженцова подчеркивает, что омикрон-штамм чаще всего поражает детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. Также перед вирусом уязвимы подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Специалист отмечает, что заражение наиболее часто происходит из-за того, что дети активно общаются и контактируют со сверстниками. Кроме этого, риск заболеть коронавирусом не зависит от пола ребенка - дети заражаются омикрон-штаммом с одинаковой частотой.-0-

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