Врачи нашли у "стелс-омикрона" новую опасную мутацию

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Дании сделали неожиданное открытие. Об этом пишет "Известия".

Ученые нашли в новом варианте штамма ВА.2, который еще называют "стелс-омикроном", новую опасную мутацию, увеличивающую скорость распространения этого варианта коронавируса в разы. Отмечается, что новую мутацию обнаружили в белке ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках, а также отвечает за перемещение вируса внутри человеческой клетки.

Подобная мутация может привести к тому, что этот вариант "стел-омикрона" будет распространяться быстрее и сможет "ускользать" от антител, в том числе от тех, которые были выработаны организмам к другим вариантам COVID-19. По словам специалистов, сейчас 24% случаев заболевания в Дании приходится на новую мутацию, однако она никак не влияет на течение болезни.-0-

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