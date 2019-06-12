Врачи назвали опасные бактерии, которые способны уничтожить человечество

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании провели исследование, в результате которого были определены основные симптомы заражения патогенной палочковидной бактерией листерией, которая вызывает тяжелое заболевание, называющееся листериоз, информирует The Sun .

Основными признаками болнзни являются тошнота, диарея, температура выше 38 градусов. При этом у пациента может сильно болеть голова, ему также становится невыносимо трудно смотреть на дневной свет.

Данное исследование британских ученых было спровацировано тем, что за последнее время в клиниках страны три человека скончались, употребив в пищу сэндвичи. Выяснилось, что листерия попадает в организм человека с едой.

Источником появления листериоза могут оказаться замороженные овощи, непастеризованное молоко, мягкие сыры, охлажденные и готовые к употреблению продукты, такие как паштеты, мясные нарезки и бутерброды.

Опасная бактерия может появиться в сэндвиче, который уже был приготовлен, а затем долгое время находился в холодильнике. Ученые предупреждают, что заразиться листериозом можно банально не помыв руки перед приемом пищи.-0-