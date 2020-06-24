Врачи оказались ошеломлены, когда пациентка заговорила после двух месяцев молчания

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании в конце января почувствовала сильные головные боли, сообщает Unilad.

Сотрудница детского дома Эмили Иган Эссекс две недели страдала от недуга, а после ее речь стала невнятной. Она обратилась к врачу. Сначала он подозревал, что у девушки произошел инсульт, однако все анализы были отрицательными.

Медики оказались еще больше сбиты с толку, когда британка потеряла голос. Девушка была ошарашена таким стечением обстоятельств и долго не могла привыкнуть к новым особенностям своей жизни. Эмили пришлось общаться с помощью жестов и телефона.

У пациентки был сильный стресс, поэтому невролог предложил ей отправиться в отпуск. Вместе с мужем женщина планировала улететь в Таиланд. Так пара и поступила.

На пятый день отдыха у девушки появился голос, но все вокруг оказались ошеломлены ее английским. Оказалось, что Эмили пережила синдром иностранного акцента. Их у нее появилось сразу несколько: польский, французский, итальянский, а при сильном стрессе и русский.

Медики не знают, что вызвало такое редкое неврологическое расстройство, однако девушка справляется и старается привыкнуть к новой жизни.-0-