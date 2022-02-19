Врачи рассказали, как распознать заболевания по внешнему виду ногтей

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В последнее время среди женщин очень популярен маникюр с использованием гель лака. Однако, длительное его ношение может привести к негативным последствиям, поскольку декоративное покрытие может скрывать признаки, сигнализирующие о серьезных заболеваниях.

В одном из выпусков передачи "Жить здорово" Елена Малышева вместе с коллегами рассказала зрителям, в каких случаях состояние ногтей "подсказывает", что человеку стоит обратиться за медицинской помощью.

Видео обрело популярность в сети. Некоторые пользователи делились мнениями по поводу проблем с ногтями в комментариях: "Удивляет, что простые истины приходится объяснять на пальцах в прямом смысле этого слова. Ну, естественно, нужно следить за состоянием самой ногтевой пластины между коррекцией наращивания! Мне моя мастер по маникюру рассказывала, что у нее есть постоянные клиентки, которые экономят на коррекции и приходят к ней уже тогда, когда отслойки на ногтях. А туда же попадают бактерии! Начинает развиваться болезнь... Но, женщины упорно не хотят ничего лечить и просят просто "залатать" проблемные места", "Очень полезное видео! Я всегда думала, что темное пятно под ногтем - это просто синяк, а оказывается это может быть признаком онкологического заболевания. Буду теперь еще тщательнее за своими ногтями следить. Спасибо".-0-

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