Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

"Состояние тяжелое, температура 36,9", - сказал собеседник агентства.

Ранее помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил, что 71-летний Бари Каримович накануне случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. Как рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, у музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. "По моим сведениям, максимальный ожог пищевода - 4-й степени, ожог желудка - 2-й степени и ожог дыхательных путей", - сказал он, уточнив, что информация получена от родственников продюсера.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Он создал известные группы "Интеграл" и "На-на".-0-