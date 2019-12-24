Врачи сделали Лере Кудрявцевой срочную операцию на груди

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева оказалась на больничной койке. Об этом она сообщила, разместив пост в Instagram.

Знаменитость поделилась откровением и рассказала подписчикам, что 15 лет назад сделала себе искусственную грудь. Теперь с имплантами возникли проблемы и Лере Кудрявцевой потребовалась срочная операция.

Сама звезда рассказала в подписи под фото, что один из имплантов в груди протек, но медики провели сложную операцию и теперь все с телеведущей в порядке.

Своим постом Лера Кудрявцева призвала девушек быть внимательнее с такими операциями и тщательно обдумать свой выбор. -0-