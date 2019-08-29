Врачи скорой помощи спасли Леру Кудрявцеву на фестивале "Новая волна" в Сочи

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном музыкальном фестивале, который проходит в Сочи, телеведущей Лере Кудрявцевой потребовалась помощь врачей, сообщает портал Joinfo .

Во время застолья по случаю дня рождения ведущего Андрея Разыграева 48-летней звезде стало очень плохо. Она быстро побледнела, а потом начала терять сознание. Работники ресторана срочной вызвали скорую помощь.

Пока медики были в пути, привести в чувство Леру Кудрявцеву пытались коллеги и друзья телеведущей. Медики установили, что у знаменитости подскочило давление, которое было вызвано перепадом температуры и сильной жарой, которая установилась в Сочи.

Медики оказали помощь, а друзья помогли Лере Кудрявцевой прийти в себя и уже вечером она выступала на сцене фестиваля "Новая волна-2019". -0-