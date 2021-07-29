Враждующие банды? Массовая схватка обезьян попала на видео в Таиланде

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытные кадры удалось запечатлеть жителям таиландского города Лопбури. Видео разместили на YouTube.

Местные жители стали свидетелями "разборок" двух враждующих банд голодных обезьян. Сотни животных вышли на главную дорогу и разделились на два "лагеря", после чего сошлись в схватке за территорию. Предположительно, одна стая живет на территории древнего храма - популярной туристической достопримечательности, а другая - в заброшенном кинотеатре.

Автомобилисты застыли на оживленном перекрестке, пока две толпы обезьян продолжали "выяснять отношения". По мнению ветеринара, такое поведение связано с уменьшением потока туристов из-за пандемии. Обезьяны привыкли, что люди их кормят, но из-за отсутствия гостей им приходится сражаться за еду. -0-