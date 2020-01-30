"Вроде взрослая женщина!" - своим поведением 42-летняя звезда "Универа" взбудоражила поклонников

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова поделилась в Инстаграм фотографиями, на которых опасно "впадает в детство". Актриса позирует на лестничной площадке, выполняя трюки.

"Вроде взрослая женщина, а с детством не хочу прощаться", - подписала снимки Рубцова. За сутки пост звезды набрал почти 26 тысяч лайков. Поклонники продолжают осыпать актрису комплиментами, отмечая, что за годы героиня нашумевшего сериала ничуть не изменилась.

Фото из Instagram

"42 года, по тебе не скажешь! Выглядишь лет на 35", "Валя, ну даете! А с виду такая тихая", "Оставайся такой же", - комментируют снимки фолловеры. -0-