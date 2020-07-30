Вручение премии Emmy пройдет онлайн

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения премии Emmy 2020 пройдет 20 сентября в виртуальном формате. Об этом сообщает РБК.

Продюсеры мероприятия разослали гостям и номинантам премии письмо, в котором сообщили, что вместо традиционной церемонии будет организована онлайн-трансляция вручения Emmy. По словам организаторов, в этом формате есть свои удобства: участники церемонии смогут подключиться к трансляции вместе со своими близкими, причем торжественный дресс-код соблюдать не обязательно. Подключаться можно и не из дома - подойдет любое пространство по желанию номинанта. "Мы собираемся сделать так, чтобы вы выглядели великолепно - при помощи передовых технологий, хороших камер и освещения. С нетерпением ждем совместной работы с вами", - говорится в письме.

Под обращением поставили свои подписи пятеро исполнительных продюсеров 72-й церемонии вручения Emmy: Джимми Киммел, Иэн Стюарт, Реджи Хадлин, Гай Кэррингтон и Дэвид Джемми.

Ранее стали известны претенденты на премию. Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал "Хранители", который претендует сразу на 26 наград. На втором месте - сериал "Удивительная миссис Мейзел" с 20 номинациями.

Emmy - американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в различных областях телеиндустрии.-0-

Огласили номинантов на премию Emmy Премия Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Церемония вручения наград состоится 20 сентября.