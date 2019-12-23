Все белое! Животные радуются снегу в китайском заповеднике - видео

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные эмоции удалось испытать туристам, которые своими глазами увидели, как животные радуются снегу. Об этом сообщает EuroNews.

Первый снег начал падать в национальном парке Шэньнунцзя в провинции Хубэйднем в воскресенье. Посетители принялись снимать эмоции животных на видео.

На кадрах можно увидеть, как несколько золотых обезьян собрались уже на белом поле и с удивлением исследуют похорошевшую местность. Кто-то из них прыгает с ветки на ветку, исследуя снежный парк, другие решили не отрываться от трапезы.

Приятно удивлены смене погоды были и местные панды. Некоторые животные с удивлением ловили лапами снежинки и забирались повыше, чтобы рассмотреть снежный парк.-0-