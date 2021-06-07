Все именно так: несколько милых комиксов об отношениях, в которых узнаете себя

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь - это общение и совместное время в миксе с бурей чувств. Каждые отношения в мире уникальны, но в тоже время они имеют в своей основе несколько одинаковых вещей.

Бывает эмоции и любовь сложно выразить словами, однако художница из Вьетнама Луонг Туй нашла выход. Она начала рисовать милые комиксы об отношениях. Девушка изображает ситуации, которые присущи всем влюбленным людям. Кроме этого, они показывают то, насколько важна любовь и взаимопонимание.

У художницы получилось передать основы, поэтому на ее работы внимание обратило издание Bored Panda. Вышло очень хорошо, ведь многие люди в этих комиксах узнают себя, а потом добавят: "Все именно так!". -0-

*Детка, расскажи мне о своей бывшей*

Фото BoredPanda