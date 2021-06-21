"Все как на подбор": совместный кадр Сталлоне с женой и дочерьми восхитил сеть

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер Сильвестор Сталлоне опубликовал в Instagram новый пост, который поразил юзеров.

Звезда боевиков представил широкой общественности совместный кадр со своей женой и дочерьми. На снимке артист запечатлен в компании жены Дженнифер Флавин и трех дочерей: Софии, Систин и Скарлет. Семейство позирует перед камерой, разместившись вокруг звездного отца и мужа.

Кадр привлек внимание юзеров, которые отметили красоту девушек. Многие не смогли сдержать своих эмоций и выразили в комментариях свое восхищение: "Красота", "Все как на подбор", "Сплошная красота!". Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-