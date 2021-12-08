Все на борт! Уморительная ситуация с двумя собаками повеселила YouTube (Видео)

Скриншот из видео
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США недавно разместил на YouTube любопытные кадры, которые повеселили юзеров Сети.
Местный житель решил отправиться в небольшое плавание на своей лодке, а компанию ему составили два питомца по кличке Луи и Винстон. Мужчина прибыл на причал с животными и начал готовить судно, однако заметил уморительную ситуацию, которая развеселила огромное число людей.
Два песика по лесенке пытаются забраться в лодку. Причем делают они это настолько уморительно, что без улыбки невозможно смотреть. «Все на борт!» - крикнул мужчина, а после включил камеру. Ролик получился забавным, что принесло ему огромное число просмотров. -0-