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Калейдоскоп
08 декабря 2021, 10:10

Все на борт! Уморительная ситуация с двумя собаками повеселила YouTube (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США недавно разместил на YouTube любопытные кадры, которые повеселили юзеров Сети.

Местный житель решил отправиться в небольшое плавание на своей лодке, а компанию ему составили два питомца по кличке Луи и Винстон. Мужчина прибыл на причал с животными и начал готовить судно, однако заметил уморительную ситуацию, которая развеселила огромное число людей.

Два песика по лесенке пытаются забраться в лодку. Причем делают они это настолько уморительно, что без улыбки невозможно смотреть. «Все на борт!» - крикнул мужчина, а после включил камеру. Ролик получился забавным, что принесло ему огромное число просмотров. -0-

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