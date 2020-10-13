"Все на одно лицо" - совместный снимок звезд со дня рождения Жасмин раскритиковали в сети

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая спортсменка Татьяна Навка поделилась совместным кадром в Instagram со звездами шоу-бизнеса и нарвалась на шквал критики.

Девушка представила на суд общественности фотографию со дня рождения Жасмин, где она запечатлена в окружении виновницы торжества, Николая Баскова и друзей певицы. Кадр, по всей видимости, был сделан в самый разгар праздника, однако не это вызвало критику юзеров.

Большинство отметило, что все девушки на снимке точные копии друг друга. Впрочем, так и есть, ведь с первого взгляда сложно понять, где в кадре Татьяна Навка или Жасмин. "Все на одно лицо", "Никакой индивидуальности", "Ну зачем себя так фотошопить, не поймешь где кто", - написали пользователи сети. За непродолжительное время пост собрал сотни различных комментариев. -0-