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Калейдоскоп
13 октября 2020, 12:37

"Все на одно лицо" - совместный снимок звезд со дня рождения Жасмин раскритиковали в сети

Певица Жасмин. Фото из Instagram
Певица Жасмин. Фото из Instagram

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая спортсменка Татьяна Навка поделилась совместным кадром в Instagram со звездами шоу-бизнеса и нарвалась на шквал критики.

Девушка представила на суд общественности фотографию со дня рождения Жасмин, где она запечатлена в окружении виновницы торжества, Николая Баскова и друзей певицы. Кадр, по всей видимости, был сделан в самый разгар праздника, однако не это вызвало критику юзеров.

Большинство отметило, что все девушки на снимке точные копии друг друга. Впрочем, так и есть, ведь с первого взгляда сложно понять, где в кадре Татьяна Навка или Жасмин. "Все на одно лицо", "Никакой индивидуальности", "Ну зачем себя так фотошопить, не поймешь где кто", - написали пользователи сети. За непродолжительное время пост собрал сотни различных комментариев. -0-

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