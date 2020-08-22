"Все нормально?" - странная поза Анфисы Чеховой но фото вызвала недоумение в сети

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Анфиса Чехова поделилась эффектным кадром в Instagram, однако несколько деталей на снимке вызвали недоумение у пользователей сети.

Знаменитость позирует перед камерой в обтягивающем красном платье, однако позу она выбрала не совсем удачную. Анфиса Чехова села в кресло, высоко закинув ноги. В такой позе ее и запечатлел фотограф. Кроме этого, массу вопросов вызвал странный букет рядом со звездой.

"В букете капуста что ли?", "Невесомость так переворачивает", "Все нормально?", - написали юзеры сети в комментариях. Впрочем, многие из поклонников Чеховой восхитились кадром и выразили свои впечатления, отметив, что Анфиса выглядит очень стройной, а ноги шикарны. -0-