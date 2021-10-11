Все переделать: сова с размахом "проинспектировала" документы заповедника (Видео)

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад работник заповедника в Австралии разместил на YouTube забавные кадры, которые ему удалось сделать во время рабочего дня.

Мужчина сидел у себя в кабинете и делал отчет. Работа подходила к завершению и осталось заполнить лишь несколько страниц, но в этот момент появился пернатый "инспектор". В помещение залетела сова, которая разместилась на столе и начал с любопытством изучать бумаги.

В какой-то момент птица принялась разрывать весь отчет, что удивило мужчину. Такое чувство, что местный обитатель посчитал доклад плохим и заставил работника заповедника все переделать. Разумеется, сова, которая с размахом "проинспектировала" документы, удивила мужчину, поэтому он не смог ничего сделать, а только включил камеру. -0-