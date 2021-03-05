"Все так и есть!": блогер забавно показал, как пробуждает по утрам чай и кофе (Видео)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комик по имени Мэтти Чамбор недавно в TikTok опубликовал ролик, который повеселили юзеров сети.

Мужчина решил наглядно показать, как по утрам чай и кофе воздействуют на сонного человека. Сначала блогер забавно показывает персонажа, который символизирует чай, а после представляет всеобщему вниманию эффект от кофе.

Ролик получился забавным и привлек внимание пользователей. За непродолжительное время кадры посмотрели почти пол миллиона раз, а в комментариях люди отметили, что "все так и есть!". -0-