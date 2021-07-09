"Все также хороша": 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс впечатлила сеть своей натуральной красотой

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс проводит отпуск на острове Майорка и недавно в Instagram поделилась с фолловерами интересным кадром.

Звезда кино не постеснялась выложить на суд общественности снимок, где она запечатлена со своей натуральной красотой. Кэтрин Зета-Джонс сделала селфи в ванной, примерив ярко-розовый халат и отказавшись от укладки и косметики. Пользователи Instagram оказались под впечатлением.

Многочисленные фолловеры отметили, что актриса со своей натуральной красотой выглядит великолепно. В комментариях поклонники завалили Кэтрин Зету-Джонс массой хвалебных отзывов и сотнями тысяч лайков. "Красивая", "Выглядишь отпадно", "Все также хороша!" - написали пользователи Instagram. -0-