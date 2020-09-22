Все вышло из-под контроля: мужчина завел у себя в квартире 110 кошек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычного владельца квартиры обнаружили в городе Валенсия на востоке Испании. Об этом пишет издание The Guardian.

Мужчина умудрился в своей квартире, которая размером 100 квадратных метров, завести сразу больше сотни кошек. Ему на помощь пришли зоозащитники, которым испанец и рассказал свою историю.

Как оказалось, три года назад мужчина взял к себе домой двух нестерилизованных котов. Животные отлично уживались, однако позже начали производить потомство. За это время они обзавелись десятками котят, а общее число котов в квартире стало больше сотни. Владелец жилища перестал их считать, когда количество питомцев превысило 90 особей.

Пушистиков передали в благотворительные организации, которые сейчас пытаются найти им дом. К слову, с таким числом животных это сделать не просто. -0-