"Все ждали свадьбу, а получилось вот что": Бузова сообщила, что опять свободна

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Инстаграм подробностями своей личной жизни: она рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном.

"Нас больше нет. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов", - написала телеведущая.

Никаких подробностей о причине расставания с Давидом она сообщать не стала, отметив, что "благодарна ему за мгновенья счастья".

"Все ждали свадьбу, а получилось вот что", "Три дня назад обнимались и целовались и были самые счастливые, разве так бывает?", "Это пиар", - прокомментировали пост Бузовой подписчики.-0-