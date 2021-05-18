Всегда при параде: британская ведущая пришла за попкорном в невероятном платье

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая из Великобритании Аманда Холден опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Знаменитость приняла участие в съемках для модного журнала, примерив невероятное платье. Аманда Холден выбрала наряд с буквально гигантской юбкой и впечатляющим декольте. Впрочем, больше остального впечатлило юзеров то, что знаменитость отправилась в таком образе за попкорном.

Этот момент повеселил фолловеров, а также они отметили, что Аманда Холден всегда при параде, даже во время похода в кино. Обсуждение наряда продолжается в Instagram, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-