Всегда шикарная Вера Брежнева отличилась: ее негламурный наряд не понравился фанатам

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Певица Вера Брежнева всегда выглядит как с иголочки: ее наряды вызывают восторг фанатов. Однако очередное фото, которое она выложила в Instagram, не понравилось большинству фолловеров.

Вера одета в серые штаны и куртку, на нога - серые ботинки. Подписчики посчитали нарял нелепым и неинтересным. Однако сама Брежнева в комментарии к посту написала, что ценит комфорт в одежде, а это ее любимые оттенки. При этом она подчеркнула, что цвет одежды - не серый.

К слову, недавно шквал критики обрушился на Марию Кожевникову. Она надела розовое платье нелепого кроя с большими рукавами и непонятным бантом. Практически никто из фолловеров ее лук не оценил.