Всего одна примета расскажет, когда наконец придет тепло. Что еще нужно знать о 26 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве - скоро наступят теплые дни.

Лукерья Комарница. Появляются комары вместе с теплым ветром. Примечали, если много комаров - к хорошему овсу, а нет комаров - овса и трав не будет.

"Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов, много мошек - готовь по грибы лукошек".

ИМЕНИНЫ

православные: Гликерии, Ирины, Александра, Василия, Георгия, Макара, Сергея, Ефима;

католические: Марианны, Павла, Павлины, Филиппа, Эвелины, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, мученика Александра Римского, праведной Гликерии девы, преподобного Евфимия Иверского.

СОБЫТИЯ

1926 год - по инициативе З.Бядули, В.Дубовки, К.Крапивы, К.Чорного создано Белорусское литературно-художественное объединение "Узвышша", объединение белорусских писателей. Объединение издавало журнал "Узвышша", литературные сборники. В программных тезисах "От белорусского литературно-художественного объединения "Узвышша" провозглашалось создание литературы, ориентированной на национальный фольклор и классику, утверждались принципиальное значение профессионализма писательского труда и установка на развитие культуры языка, соединение реалистических традиций с новаторством. После ареста некоторых членов "Узвышша" на общем собрании в 1931 году было принято решение о ликвидации объединения.

РОДИЛИСЬ

1910 год - Рознер Эдди Игнатьевич, композитор, аранжировщик, джазовый трубач, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1929 году окончил Высшую музыкальную школу в Берлине. Владел виртуозной игрой на трубе. С 1939 года жил в СССР. В 1940 году был руководителем Государственного джаз-оркестра БССР. В 1946 году репрессирован. В 1954 году реабилитирован. Руководил эстрадными оркестрами Москвы, с 1969 года - оркестром Гомельской областной филармонии, с 1972 в Западном Берлине. Автор многочисленных популярных песен, танцевальных мелодий. Умер в 1976 году.

1926 год - Курган Илья Львович, белорусский актер, диктор, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1949 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал на Белорусском радио, с 1959 года преподавал в Белорусской академии искусств и Белорусском университете культуры и искусств. Его мастерство чтеца проявилось в радиопостановках "Охотничье счастье" Э.Самуйленка, "Примаки" Я.Купалы, "Пан Тадеуш" А.Мицкевича и др. Умер в 2019 году.

1936 год - Варламов Виктор Матвеевич, белорусский художник. В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1962-1979 годах преподавал в Минском художественном училище. Работал в жанрах: бытовом, портрета, пейзажа. Среди произведений - "Минск. Западный мост", "Минск. Немига", портреты О.Марикса, А.Тычины и др. Умер в 1996 году.

1956 год - Ильющенко Александр Федорович, белорусский ученый в области материаловедения, доктор технических наук (1998), профессор (2001), член-корреспондент НАН Беларуси (2009), изобретатель СССР (1985), заслуженный деятель науки Беларуси (2013). В 1978 году окончил БПИ. Автор более 700 научных работ по порошковой металлургии, композиционным материалам. Разработал основы теории формирования защитных порошковых покрытий в условиях переменного давления окружающей среды, способы и методы диагностики процессов плазменного напыления композиционных порошков. Лауреат Государственной премии Беларуси (2001).

1966 год - Шухавцова Инесса Викторовна, белорусская спортсменка (современное пятиборье), мастер спорта СССР международного класса (1987). В 1991 году окончила Белорусский институт физической культуры. Чемпионка мира в командном зачете (1987), чемпионка СССР в командном и бронзовый призер в личном зачете (1987). Серебряный призер соревнований на Кубок СССР (1988). Многократная победительница и призер чемпионатов Беларуси (1985-1990). -0-