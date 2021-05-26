Всего одна примета расскажет, когда наконец придет тепло. Что еще нужно знать о 26 мая?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 26 мая 2021
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:57 Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября Политика
07:48 Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским - есть жертвы В мире
07:41 С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек из-за циклона В мире
07:33 Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений В мире
07:29 Дорожную разметку будут наносить на четырех участках дорог Минска Регионы
07:27 В Миорском районе при пожаре дома погибла пенсионерка Происшествия
07:25 При пожаре квартиры в Лепеле работники МЧС спасли мужчину Происшествия
07:19 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках в Минске Регионы
07:12 В Пружанском районе обрушился железобетонный мост через реку Левая Лесная Происшествия
07:08 Пожар произошел в двух цехах Телеханского завода столярных изделий Происшествия
07:05 "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сыграют в финале футбольной Лиги Европы Спорт
07:04 Книжную культуру в контексте международных контактов обсудят на Берковских чтениях в Гродно Регионы
07:00 Картина дня: обращение парламента к Президенту, заявления в связи инцидентом с госфлагом и разработки ученых Общество
07:00 Лукашенко: многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства Президент
00:45 В США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны В мире
00:15 ФОТОФАКТ: Мексиканский культурный фестиваль БГУ Общество
25.05.21
25.05.21 23:24 ФОТОФАКТ: Пресс-тур приуроченный к 100-летию создания БООР прошел в Минской области Регионы
25.05.21 22:49 Шведские хоккеисты обыграли швейцарцев в матче группового этапа ЧМ в Латвии Спорт
25.05.21 22:35 В Аргентине обнаружили "вымершую" гигантскую речную выдру В мире
25.05.21 21:56 Суд в Минске взыскал в пользу работника ущерб из-за несвоевременного оформления документов на пенсию Происшествия
25.05.21 21:53 Нотариусы Минска присоединятся к благотворительным мероприятиям Белорусского детского фонда Регионы
25.05.21 21:44 Белорусский свадебный костюм и наряд кинодивы Голливуда покажут на выставке в Гомеле Культура
25.05.21 21:37 Василевский и Эрлих вышли в 1/2 финала теннисного турнира в Белграде Спорт
25.05.21 21:34 Председатель БСЖ: нам нужно сформировать мощное молодежное крыло Общество
25.05.21 21:30 За сутки в мире выявили на 70 тыс. случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее В мире
25.05.21 21:20 "Столица" вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
25.05.21 21:08 Беларусь закрывает посольство в Канаде Политика
25.05.21 20:51 Белорусские баскетболистки уступили турчанкам в товарищеском матче Спорт
25.05.21 20:42 Весенний сезон игр республиканской Лиги дебатов завершится 26 мая Общество
25.05.21 20:25 Замминистра спорта: когда политика вмешивается в спорт, получается не очень качественное мероприятие Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
26 мая 2021, 07:00

Всего одна примета расскажет, когда наконец придет тепло. Что еще нужно знать о 26 мая?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве - скоро наступят теплые дни.

Лукерья Комарница. Появляются комары вместе с теплым ветром. Примечали, если много комаров - к хорошему овсу, а нет комаров - овса и трав не будет.

"Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов, много мошек - готовь по грибы лукошек".

ИМЕНИНЫ

православные: Гликерии, Ирины, Александра, Василия, Георгия, Макара, Сергея, Ефима;

католические: Марианны, Павла, Павлины, Филиппа, Эвелины, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, мученика Александра Римского, праведной Гликерии девы, преподобного Евфимия Иверского.

СОБЫТИЯ

1926 год - по инициативе З.Бядули, В.Дубовки, К.Крапивы, К.Чорного создано Белорусское литературно-художественное объединение "Узвышша", объединение белорусских писателей. Объединение издавало журнал "Узвышша", литературные сборники. В программных тезисах "От белорусского литературно-художественного объединения "Узвышша" провозглашалось создание литературы, ориентированной на национальный фольклор и классику, утверждались принципиальное значение профессионализма писательского труда и установка на развитие культуры языка, соединение реалистических традиций с новаторством. После ареста некоторых членов "Узвышша" на общем собрании в 1931 году было принято решение о ликвидации объединения.

РОДИЛИСЬ

1910 год - Рознер Эдди Игнатьевич, композитор, аранжировщик, джазовый трубач, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1929 году окончил Высшую музыкальную школу в Берлине. Владел виртуозной игрой на трубе. С 1939 года жил в СССР. В 1940 году был руководителем Государственного джаз-оркестра БССР. В 1946 году репрессирован. В 1954 году реабилитирован. Руководил эстрадными оркестрами Москвы, с 1969 года - оркестром Гомельской областной филармонии, с 1972 в Западном Берлине. Автор многочисленных популярных песен, танцевальных мелодий. Умер в 1976 году.

1926 год - Курган Илья Львович, белорусский актер, диктор, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1949 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал на Белорусском радио, с 1959 года преподавал в Белорусской академии искусств и Белорусском университете культуры и искусств. Его мастерство чтеца проявилось в радиопостановках "Охотничье счастье" Э.Самуйленка, "Примаки" Я.Купалы, "Пан Тадеуш" А.Мицкевича и др. Умер в 2019 году.

1936 год - Варламов Виктор Матвеевич, белорусский художник. В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1962-1979 годах преподавал в Минском художественном училище. Работал в жанрах: бытовом, портрета, пейзажа. Среди произведений - "Минск. Западный мост", "Минск. Немига", портреты О.Марикса, А.Тычины и др. Умер в 1996 году.

1956 год - Ильющенко Александр Федорович, белорусский ученый в области материаловедения, доктор технических наук (1998), профессор (2001), член-корреспондент НАН Беларуси (2009), изобретатель СССР (1985), заслуженный деятель науки Беларуси (2013). В 1978 году окончил БПИ. Автор более 700 научных работ по порошковой металлургии, композиционным материалам. Разработал основы теории формирования защитных порошковых покрытий в условиях переменного давления окружающей среды, способы и методы диагностики процессов плазменного напыления композиционных порошков. Лауреат Государственной премии Беларуси (2001).

1966 год - Шухавцова Инесса Викторовна, белорусская спортсменка (современное пятиборье), мастер спорта СССР международного класса (1987). В 1991 году окончила Белорусский институт физической культуры. Чемпионка мира в командном зачете (1987), чемпионка СССР в командном и бронзовый призер в личном зачете (1987). Серебряный призер соревнований на Кубок СССР (1988). Многократная победительница и призер чемпионатов Беларуси (1985-1990). -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Пушистый защитник: кот умилил сеть своими действиями рядом с ребенком
Фото Pixabay Набег миллиона мышей на склад с зерном запечатлели в Австралии
Фото Rusunion Командная работа пчел на новом видео впечатлила юзеров
Лариса Долина. Фото из Instagram Тотальный рок! Лариса Долина в кожаном наряде привлекла внимание юзеров
Фото из архива Точно свяжется: блогерша предложила радикальный способ заставить бывшего позвонить
Фото n.com Мощная магнитная буря ударит по Земле 25-26 мая
Главное
Лукашенко принял предложение парламентариев - Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи в Овальном зале
Сенаторы приняли обращение палат парламента к Президенту
Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии
Пиневич представил на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения опыт Беларуси по борьбе с COVID-19
Топ-новости
Картина дня: обращение парламента к Президенту, заявления в связи инцидентом с госфлагом и разработки ученых
Макей и Лавров обсудили инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair
В Кремле назвали замену флага Беларуси на ЧМ по хоккею в Риге вопиющим событием
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикет у посольства Литвы в Минске
Постпредство Беларуси в Женеве: служащий среднего звена секретариата ООН не является институтом для оценки действий властей суверенных государств
Председатель БСЖ: нам нужно сформировать мощное молодежное крыло
Беларусь закрывает посольство в Канаде
В Беларуси пройдет исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО
БЖД продолжает возобновлять пассажирское сообщение с Россией
"Белавиа" с 26 мая отменяет полеты в Украину
Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси
Акция "Внимание - дети!": водители должны ездить с включенным ближним светом фар
В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток
ФОТОФАКТ: Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси возле польского консульства в Гродно
Государственный флаг Беларуси и копия Знамени Победы подняты на Эверест
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.