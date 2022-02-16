Всем бы такого пушистика: кот решил сделать массаж своему другу и очаровал сеть (Видео)

Скрншот из видео
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Филиппин записал на видео удивительный момент, который привлек внимание юзеров YouTube.
Мужчина шел по дому, когда краем глаза заметил необычное поведение своих питомцев. Два кота отдыхали и уже почти дремали, когда один из них решил сделать своему другу массаж. Судя по виду котика, ему очень понравился такой релакс.
Этот момент очаровал соцсети, ведь ролик мигом собрал множество просмотров.-0-
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