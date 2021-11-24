Всем понравится: парень из Канады нашел идеальное развлечение на замерзшем озере (Видео)

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек из Канады прогуливался по окрестностям и смог сделать кадры, которые пришлись по вкусу многим пользователям YouTube.

Молодой человек пришел к замерзшему озеру и принялся наслаждаться видом. Пейзаж был потрясающий, однако этого было мало канадцу, поэтому он нашел для себя другое идеальное развлечение.

Сначала парень бросает на лед камень и появляется неповторимый звук, который, как ни странно, умиротворяет. Конечно, автору ролика захотелось проверить – не случайность ли это, поэтому он бросил на поверхность замерзшего озера еще несколько предметов. Ролик понравился всем зрителям, ведь за короткое время его посмотрели внушительное число раз. -0-