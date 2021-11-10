Встреча песика со статическим электричеством превратила его в уморительное существо (Видео)

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень из США разместил на YouTube кадры с уморительным моментом, который ему удалось заснять у себя дома.

Мужчина решил позаботиться о своей питомице по кличке Иви и приобрел для нее свитер. Собачка точно не замерзла в таком наряде, однако то, что произошло дальше, заставило автора ролика истерически смеяться.

Парень спал, когда его отдых нарушила собачка. Песику довелось встретиться со статическим электричеством из-за одежды, что превратило животное в уморительное существо. Шерсть на ушах питомца встала дыбом, и эта картина рассмешила всех. Благо, американец успел все записать на видео, которое повеселило от души огромное число юзеров. -0-