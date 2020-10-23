Встреча супругов после карантина, проживших вместе 60 лет, растрогала миллионы людей (Видео)

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень трогательное видео смогла сделать девушка из США. На камеру попал момент встречи супругов, которые ни на день не расставались уже 60 лет, об этом пишет Unilad.

Из-за пандемии 80-летний Джозеф Лорет и его жена Ив были вынуждены уйти на карантин. Причем, отдельно друг от друга. Супруги, которые в браке уже 60 лет, расстались на семь месяцев.

Все время порознь они скучали и созванивались, однако этого, конечно, было мало. И вот спустя 215 дней они встретились, что и записала на видео их дочь. Ролик получился невероятно милым, а эти неподдельные эмоции смогут растрогать любого. -0-