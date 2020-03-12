Второй сезон "Простоквашино" уже в работе

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить во втором сезоне 22 серии сериала "Простоквашино". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

"Первый сезон проекта будет состоять из 30 серий. <...> Планируем еще как минимум 22 серии, которые уже в работе и будут выходить раз в три недели", - сказала она.

Новый эпизод первого сезона киностудия выпустит в кинотеатрах в рамках проекта "Мульт в кино". Новый эпизод мультсериала называется "Все включено", он выйдет на экраны кинотеатров 14 марта.

Серия посвящена возвращению почтальона Печкина из отпуска. В этом эпизоде будет показано, как развиваются отношения почтальона Печкина с Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Федора, которую родители решили прислать в Простоквашино несколько серий назад.

В рамках "Мульт в кино" в кинотеатрах планируется показать еще два проекта. Это детективный сериал "Тайна медовой долины", сценарий к нему создала писательница Дарья Донцова. Второй проект - для детей 2-4 лет, он будет называться "Енотки".-0-