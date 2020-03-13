"Вы и женщиной, и мужчиной прекрасны!" - Рената Литвинова стала Принцем и Принцессой одновременно

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Рената Литвинова поделилась с подписчиками в Инстаграм картиной, на которой запечатлена в роли Принца и одновременно Принцессы.

"Это про сегодня же?", - подписала свой пост Литвинова.

Произведение искусства создала современная художница Катя Белкина. Поклонников озадачил подход автора, но в целом картина впечатлила фолловеров Ренаты.

"Невероятно красиво и загадочно", "Как птицы на ветке...или кошки на дереве", "Рената, Вы неподражаемы, идеальны. Впрочем - как всегда", "Образы прекрасны! ", "Вы и женщиной, и мужчиной прекрасны!", - прокомментировали подписчики. -0-