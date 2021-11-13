Вы когда-нибудь видели, как маленьким пандам делают массаж? (Видео)

Бамбуковый медведь (так еще называют панду) является редким животным, обитающим преимущественно в Азии. В Китае очень внимательно относятся к этим черно-белым медведям и создают для них очень комфортные условия проживания.

На видео можно наблюдать за тем, как люди ухаживают за совсем еще маленькими пандами. Пятнистый медвежонок лежит на столе, а человек делает ему массаж, похожий на гимнастику, которую обычно проводят с новорожденными детьми. Животному, по всей видимости, очень нравится этот процесс. Панда лежит на столе практически неподвижно и периодически даже засыпает. Далее в ролике показано много забавных моментов из жизни уже подросших панд.

Видео с очаровательными медведями посмотрели 68 тысяч человек. Многие из них оставили комментарии в адрес этих забавных животных: "Они такие необычайно забавные и симпатичные, что любая самая лучшая плюшевая игрушка ничего не стоит по сравнению с ними. Каждый раз, когда вижу их, благодарю природу, что она дарит миру таких прекрасных созданий", "Это самые милые животные на свете!", "Они как плюшевые игрушки! Невозможно оторваться от видео! Как же это мило!"