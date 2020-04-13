Вы справитесь? Пользователи Reddit не смогли найти кота на картинке

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юзер социальной сети Reddit разместил незатейливую картинку и предложил другим постараться найти на ней кота.

Пользователь под ником OwnedByNox подписал работу: "Видимо, на этой картинке изображен кот, но найти его я не смог. Поможете?"

Казалось бы, ничего сложного, однако у юзеров соцсети возникли трудности. Снимок не заполнен деталями, однако, чтобы найти кота, необходимо проявить внимательность и смекалку. Как оказалось, не всем под силу такое задание.

Впрочем, ответ оказался не так уж прост.

Чтобы найти кота, необходимо повернуть снимок под прямым углом по часовой стрелке и внимательно присмотреться к очертанию. После этого Вы увидите грубый контур кошки на желтой стене (пустое пространство) между головой женщины и метлой, которую она держит. -0-

Фото Reddit