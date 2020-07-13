"Вы – ведьма!" - фолловеры высказались о Кудрявцевой после просмотра видео

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Инстаграм фрагмент архивного видео, чем привлекла повышенное внимание со стороны подписчиков.

Видео 1995 года, где теледива рассказывает о своей работе и отношении к танцам, вызвало бурные комментарии и восхищения у поклонников.

"Ничего не изменилось спустя 25 лет, только лень, спина болит и мигрени", - подписала видеоролик Кудрявцева. Фолловеры отметили, что с годами телеведущая не меняется, как и ее "чудный голос".

"И через 25 будет красотка", "Не изменилась, разве что похорошела", "Голос на миллион", "Этот голос…Такой же задорный с искрой!", "Бенджамин Баттон!", "Вы – ведьма! Нельзя быть красивой такой вечно!!!", "Чудесные времена были! Кстати, благодаря вам влюбилась в имя Валерия и просто бредила им в 18-20 лет", "С годами всё красивее", - прокомментировали пост подписчики. -0-

Лера Кудрявцева восхитила Instagram своей натуральной красотой Многие отметили, что Лера Кудрявцева выглядит 18-летней девушкой в таком образе.