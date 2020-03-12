Выделить бедра и прикрыть живот: Анфиса Чехова научила, как пышные формы представить красиво

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Анфиса Чехова на своем примере показала в Инстаграм, как пышнотелость при помощи поз можно подать наиболее выигрышно.

"Открою вам секрет: выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот!", - подписала пост Чехова.

Поклонники теледивы не поскупились на комплименты и отметили, что она выглядит великолепно. Среди комментаторов нашлись и те, кто к лайфхаку отнесся скептически: "Ну фото - это фото…встала в нужную позу и "фигуристая", а в жизни?!", "Не обманывайте людей, а запретите им есть что попало", "Давайте лучше с самооценки начинать) и со здоровья", - обратились к ведущей подписчики.-0-