Выдре измерили температуру, но ее реакция быстро стала мемом - зверек покорил сеть!

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появились уморительные кадры, которые быстро привлекли внимание юзеров сети.

В объектив камеры попала совсем необычная процедура, которую можно увидеть не каждый день. В одном из заведений было необходимо измерить температуру выдре. Для этого ветеринар взял термометр и принялся выполнять процедуру, однако реакция зверька на это быстро покорила сеть и стала мемом.

Otter helps doctor check their temperature. (If you complain about this not being a meme, go get some sunshine.) pic.twitter.com/lg4FsBbZGY — WholesomeMemes (@WholesomeMeme) June 10, 2021

Эта выдра оказалась очень взволнованной и, по всей видимости, переживала за свои результаты. Впрочем, все оказалось в норме, а вот юзеры уже посмотрели видео более 600 тысяч раз, а также придумали огромное число уморительных подписей к ролику. -0-