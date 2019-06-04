Выяснилось, кто стал первым рэпером-миллиардером

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский артист Шон Кори Картер, более известный под псевдонимом Jay-Z, стал первым рэпером-миллиардером, такую информацию сообщает издание Forbes .

Состояние исполнителя превысило отметку в миллиард долларов. Однако, основной доход ему приносит не творческая деятельность. Jay-Z является владельцем огромной бизнес-империи.

Рэпер зарабатывает на активах нескольких компаний. Например, доля 49-летнего артиста в линии дорогого шампанского Armand de Brignac Champagne производства Cattier оценивается в $310 миллионов, более $100 миллионов дохода ему достается от выпуска коньяка DʼUssé.

Помимо всего прочего, музыкант владеет коллекцией произведений искусства на $70 миллионов и акциями компании Uber, стоимость которых превышает $70 миллионов. Он также является создателем музыкального сервиса Tidal, который оценивается в $100 миллионов. -0-