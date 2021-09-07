Вымершего тасманского волка теперь можно увидеть в цвете

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии представили цветную версию видеозаписи с вымершим тасманским волком, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Phys.org.

Национальный архив фильмов и звука Австралии представил обновленную версию 80-секундного ролика, который превратили из черно-белого в цветной.

Тасманские волки (их также называют тиграми из-за полос на спине) вымерли в первой половине ХХ века. Последняя дикая особь погибла в 1930 году, а в 1936-м в австралийском зоопарке от старости скончался последний представитель вида по кличке Бенджамин. За несколько лет до смерти Бенджамина успели снять на видео. Сохранилось около трех минут черно-белого видео.

Эксперты обработали самый длинный из имеющихся роликов. Он был снят в 1933 году натуралистом Дэвидом Фли.

Раскрашивание заняло около 200 часов. Задача была непростой, так как пришлось обработать очень много элементов - в частности, воссоздать густой мех животного. В итоговом клипе можно увидеть, как сумчатое расхаживает по небольшому вольеру, ложится, принюхивается и почесывается. Его песочно-коричневая шерсть перемежается толстыми темными полосами.

Премьера состоялась в Национальный день видов, находящихся под угрозой исчезновения в Австралии. Он отмечается 7 сентября - в годовщину смерти Бенджамина.

Между тем, по некоторым данным, тасманский волк мог прожить гораздо дольше, чем гласят официальные отчеты. Австралийские зоологи заявили, что небольшая популяция могла скрытно дожить до 1990-2000 годов. Некоторые эксперты полагают, что волки существуют и сейчас, но тщательно прячутся от людей.-0-