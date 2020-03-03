"Вырастили цветок!": Екатерина Климова трогательно поздравила красавицу дочь

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост и растрогала многомиллионную армию поклонников.

Дочери знаменитости исполняется 18 лет и звездная мама очень мило поздравила уже совершеннолетнюю девушку с праздником. "От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо", - написала Екатерина Климова в подписи к посту.

В свою очередь, фанаты поддержали поздравление звезды и тоже выразили свои теплые слова в адрес девушки, однако многие отметили, что Елизавета выросла невероятной красавицей, что подтверждает не только портрет, но и фото в аккаунте дочери Климовой в Instagram. -0-