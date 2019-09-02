Вышел новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее продолжение легендарного боевика со Сильвестором Сталлоне в главной роли обзавелось вторым трейлером.

"Рэмбо: Последняя кровь" обещает стать не менее красочным боевиком, чем предыдущие части. В картине расскажут историю Джона Рэмбо, который ушел на покой и переживает посттравматический синдром. Чтобы побороть свои проблемы, он ведет хозяйство на ранчо в Аризоне, но ему придется вернуться к старому занятию, когда картель похищает дочь его близкой подруги.

Премьера картины состоится 19 сентября. Главную роль непобедимого солдата на пенсии исполнит Сильвестр Сталлоне. Кроме этого, в фильме появятся Пас Вега, Хоакин Косио, Луис Мэндилор и Оскар Хаэнада.