Вышел новый трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился трейлер второй части мультфильма "Тайная жизнь домашних животных". Видео было опубликовано на YouTube-канале анимационной студии Illumination.

Исходя из кадров тизера можно понять, что во второй части мы узнаем о том, с какими проблемами сталкиваются питомцы, пока их хозяева заняты своими делами. Ведь теперь у хозяйки Макса появился ребенок, который доставит героям немало хлопот.

Премьера мультфильма состоится в мае этого года.

Напомним, первая часть мультфильма вышла в июне 2016 года. При бюджете $75 млн ей удалось собрать в прокате США около $368,4 млн. Сумма общемировых сборов картины составила около $875 млн.-0-