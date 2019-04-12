Вышел новый трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился трейлер второй части мультфильма "Тайная жизнь домашних животных". Видео было опубликовано на
Исходя из кадров тизера можно понять, что во второй части мы узнаем о том, с какими проблемами сталкиваются питомцы, пока их хозяева заняты своими делами. Ведь теперь у хозяйки Макса появился ребенок, который доставит героям немало хлопот.
Премьера мультфильма состоится в мае этого года.
Напомним, первая часть мультфильма вышла в июне 2016 года. При бюджете $75 млн ей удалось собрать в прокате США около $368,4 млн. Сумма общемировых сборов картины составила около $875 млн.-0-
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