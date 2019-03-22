Вышел новый трейлер третьей части "Джона Уика"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале киностудии Lionsgate Movies появился трейлер фильма "Джон Уик 3", главную роль в котором исполнил актер Киану Ривз.

Мировая премьера фильма состоится в мае этого года. В этой части после нарушения кодекса гильдии наемных убийц Джон Уик становистя изгоем, и за ним начинают охоту его бывшие коллеги, желающие получить в награду $14 млн.

Напомним, первый "Джон Уик" стал режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча и вышел на экраны в 2014 году. При бюджете $20 млн картина собрала в мировом прокате более $86 млн. Бюджет второй части боевика был увеличен до $45 млн, а сумма сборов составила около $171,5 млн.-0-