Вышел официальный трейлер фильма "Капитан Марвел"

Кадр из видео на YouTube

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Youtube-канале Marvel Entertainment появился официальный трейлер фильма "Капитан Марвел".

Это первый проект студии с центральным женским персонажем. Главную роль в фильме исполнила Бри Ларсон.

Режиссерами фильма стали Анна Боден и Райан Флек, известные своими работами "Это очень забавная история" и "Полу-Нельсон".

По сюжету пилот ВВС США Кэрол Дэнверс после столкновения с инопланетными расами обретает суперсилу, благодаря которой девушка становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Премьера фильма "Капитан Марвел" в России назначена на март 2019 года.-0-