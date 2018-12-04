Вышел официальный трейлер фильма "Капитан Марвел"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Youtube-канале Marvel Entertainment появился официальный трейлер фильма "Капитан Марвел".
Это первый проект студии с центральным женским персонажем. Главную роль в фильме исполнила Бри Ларсон.
Режиссерами фильма стали Анна Боден и Райан Флек, известные своими работами "Это очень забавная история" и "Полу-Нельсон".
По сюжету пилот ВВС США Кэрол Дэнверс после столкновения с инопланетными расами обретает суперсилу, благодаря которой девушка становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.
Премьера фильма "Капитан Марвел" в России назначена на март 2019 года.-0-
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